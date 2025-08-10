В Химках собрали гуманитарную помощь для участников СВО

«Серебряные волонтеры» — пенсионеры с огромным сердцем, собрали гуманитарную помощь для бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО).

На встрече, где царила атмосфера тепла и единства, выступил муниципальный депутат Валентин Герасимов. Он подчеркнул, что поддержка тыла для военных очень важна.

«Сегодня, когда наши ребята снова на передовой, защищая суверенитет и будущее России, поддержка тыла для них бесценна. Каждая посылка, каждое письмо, собранное здесь, в Химках, — это не просто вещи, это знак того, что их помнят, в них верят и ждут дома с победой», — сказал он.

Участники акции подготовили для бойцов продукты длительного хранения, медикаменты, предметы личной гигиены. Но особую ценность, как отметил муниципальный депутат Николай Томашов, представляют вещи, сделанные руками пенсионеров — теплые вязаные носки, шарфы и даже маскировочные сети, которые действительно спасают жизни на передовой.

Ветеран СВО Станислав Иванов, присутствовавший на мероприятии, отметил, что для солдат важны не только материальные вещи, но и простые добрые слова поддержки из дома.

Акция стала частью масштабной программы «Успех в единстве поколений», которая уже год реализуется в Химках. Как рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская, цель проекта — объединить разные поколения вокруг любви к Родине, уважения к ее истории и готовности помогать тем, кто защищает наше будущее.

