В Химках запустили удобный сервис онлайн-оформления льгот для ветеранов военной службы

Ветераны военной службы из Химок теперь могут оформить социальную карту и льготы, не выходя из дома. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Новая онлайн-услуга доступна на портале государственных услуг Московской области. Она значительно упрощает процесс получения мер поддержки для тех, кто посвятил свою жизнь службе Родине.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти в раздел «Соцподдержка» — «Документы, подтверждающие льготы» на сайте uslugi.mosreg.ru. Система автоматически проверит, на какие виды помощи может рассчитывать ветеран.

Среди доступных льгот — социальная карта жителя Московской области, компенсация расходов на коммунальные услуги и домашний телефон, а также ежемесячная денежная выплата.

Как отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, в округе уделяют особое внимание поддержке ветеранов. Именно поэтому цифровые сервисы облегчают доступ к льготам и социальным выплатам, что важно для многих жителей Химок.

Сервис стал еще удобнее благодаря нововведению — системе, которая проверяет наличие льгот и автоматически блокирует повторные заявки, если предыдущие еще находятся на рассмотрении. Это исключает возможность дублирования запросов и ускоряет процесс оформления.

Ранее сообщалось, что в Химках рабочие обустроили 21 народную тропу.