В Химках стартовала ночная уборка дорог после снегопада

В городском округе Химки поздним вечером начались работы по расчистке улиц после прошедшего снегопада. С 23:00 на основные городские магистрали выведены три комбинированные дорожные машины, сообщает сетевое издание REGIONS .

Техника задействована на Юбилейном проспекте, а также на улицах 9 Мая и Молодежной. Коммунальные службы приводят в порядок проезжую часть, чтобы минимизировать вероятность утренних заторов и обеспечить безопасное движение автотранспорта.

Завершить основные этапы уборки планируется к 04:00. Утром 20 февраля намечена погрузка и вывоз собранного снега.

Городские власти обращают внимание автомобилистов на проведение работ в ночное время и рекомендуют проявлять повышенную осторожность на дорогах.

