«Осадки» в виде рептилий: в подмосковных сугробах начали находить змей

Жительница Химок обнаружила неожиданную находку во время утренней прогулки с собакой. В сугробе возле дома № 36 на улице Молодежной, неподалеку от школы № 1, лежал крупный питон. Обнаружить рептилию удалось случайно — темное тело змеи отчетливо выделялось на фоне белого снега, пишет REGIONS .

Обстоятельства появления тропического гостя в жилом районе пока остаются загадкой. Местные жители строят две основные версии: либо питон совершил побег от нерадивого владельца, либо от него намеренно избавились, выбросив из окна. Ни одна из теорипока не получила официального подтверждения, но многие склоняются к тому, что рептилия была домашней.

Ситуацию прокомментировала владелица маисового полоза Рита Чернова. По ее словам, побег змеи из террариума — явление хоть и неприятное, но вполне реальное. Она вспомнила, как ее собственный питомец по кличке Стенфорд однажды воспользовался отсутствием присмотра и отправился в самостоятельное путешествие. Однако зимой такой сценарий маловероятен, поскольку змеи очень любят тепло и крайне чувствительны к холоду.

Корреспондент REGIONS обратился за профессиональной оценкой к герпетологу Роману Чертенкову. Специалист подтвердил, что выживание питона в подмосковном сугробе — сценарий из области фантастики. Он отметил, что маловероятно, что рептилия выжила, и добавил, что можно было бы проверить это очно, но результаты оказались бы сомнительными.

С учетом климатических условий и физиологических особенностей тропических видов змей, наиболее вероятной причиной гибели рептилии стало переохлаждение. Теперь питону, чья родина — жаркие страны, предстоит стать объектом разбирательства: кому он принадлежал, как оказался на морозе и понесет ли кто-то ответственность за гибель экзотического животного. В соцсетях тем временем иронизируют: змея искала тепло, а нашла сугроб и печальный финал в подмосковных Химках.

