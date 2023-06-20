В Химках восстановили права почти 4500 дольщиков

Администрация городского округа Химки держит на контроле вопросы пострадавших в свое время соинвесторов строительства жилья. При этом предлагаются разные варианты для решения проблемы.

Квартиры или денежные компенсации на покупку нового жилья в 2021 году получили 825 семей. В этом году эта цифра увеличится до 1783. В каждом случае с дольщиками ведется персональное обсуждение темы, учитываются все пожелания людей. В настоящий момент восстановлены права почти 4,5 тысяч соинвесторов.

Как отметил в обращении к жителям глава округа Дмитрий Волошин, снимать остроту жилищных проблем помогает решать поддержка губернатора Андрея Воробьева. В центре внимания не только пострадавшие дольщики, но и очередники (за последнее время ордера выписаны 646 семьям), дети-сироты (ключи от квартир получили 129 человек). Работают программы и по молодым семьям (выдано 117 сертификатов), и по многодетным (распределено 979 бесплатных земельных участков). Глава округа и его команда, отметим, гордятся, что дети-сироты заселяются в уже обставленные мебелью квартиры.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Химки ]

Отдельная тема — аварийный фонд. В основном эта проблема беспокоит жителей микрорайона Сходня. План развития Химок предусматривает расселение из ветхого жилья. До 2029 года необходимо обеспечить комфортным жильем почти две тысячи человек. Для этого нужно искать варианты для возведения новых домов. И, как подчеркивает глава округа, соответствующая работа с инвесторами ведется постоянно.