В химкинском институте культуры разработают программы переподготовки для ветеранов спецоперации
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Химки]
Специальную программу, по которой профессиональную переподготовку смогут пройти участники и ветераны спецоперации химкинский МГИК разработает совместно с Фондом «Защитники Отечества». Об этом сообщает пресс-служба администрации Химок.
Председатель Фонда Анна Цивилева на днях побывала в МГИК. Ректор вуза Екатерина Кудрина познакомила ее с направлениями, которые сегодня работают в учреждении и которые можно предложить участникам СВО, вернувшимся домой. А также поделилась успехами работы по внедрению и адаптации новых регионов России в культурное пространство страны.
Также стороны обсудили возможность организации силами МГИК фестивалей и экспозиций для участников СВО и семей погибших героев. Кроме того, творческие бригады института продолжат выступать в госпиталях.
Напомним, ранее МГИК провел выставку совместно с Минобороны России. Также студенты подготовили видеоролики со стихами, вошедшими в сборник «Сила в правде».
Как отмечал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, жители Подмосковья активно поддерживают и жителей Донбасса, и участников СВО.
«Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят. Именно поэтому на основании указа президента создан Государственный Фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».Он работает у нас в Красногорске, возглавляет его Ольга Ермакова – супруга героя, командира. Кроме этого, в каждой территории у нас работают Центры поддержки», - подчеркнул глава региона.