В химкинском институте культуры разработают программы переподготовки для ветеранов спецоперации

Специальную программу, по которой профессиональную переподготовку смогут пройти участники и ветераны спецоперации химкинский МГИК разработает совместно с Фондом «Защитники Отечества». Об этом сообщает пресс-служба администрации Химок .

Председатель Фонда Анна Цивилева на днях побывала в МГИК. Ректор вуза Екатерина Кудрина познакомила ее с направлениями, которые сегодня работают в учреждении и которые можно предложить участникам СВО, вернувшимся домой. А также поделилась успехами работы по внедрению и адаптации новых регионов России в культурное пространство страны.

Также стороны обсудили возможность организации силами МГИК фестивалей и экспозиций для участников СВО и семей погибших героев. Кроме того, творческие бригады института продолжат выступать в госпиталях.

Напомним, ранее МГИК провел выставку совместно с Минобороны России. Также студенты подготовили видеоролики со стихами, вошедшими в сборник «Сила в правде».

Как отмечал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, жители Подмосковья активно поддерживают и жителей Донбасса, и участников СВО.