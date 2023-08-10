В ХМАО охотник выстрелил в голову подростка, перепутав его с гусем

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Стало известно, что в ХМАО произошел несчастный случай. Как выяснилось, охотник, местный житель Югры, выстрелил в пятнадцатилетнего мальчика, приняв его за гуся. Об этом также сообщает пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Инцидент произошел, когда подросток купался в реке. В результате он был доставлен в больницу с ранением в голову. Прокуратура ХМАО начала проводить проверку этого инцидента, основываясь на фактах и обстоятельствах произошедшего.

В процессе расследования будут рассмотрены вопросы, связанные с организацией летнего отдыха детей и контролем над владением оружием.