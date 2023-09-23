В ходе ссоры с бывшей возлюбленной житель Подмосковья попытался сжечь ее

Житель Серпухова в Московской области так расстроился в ходе выяснения отношений со своей бывшей девушкой, что в пылу ссоры не выдержал и попросту облил ее горючей жидкостью и чиркнул спичкой.

Как сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ, инцидент произошел в воскресенье, 23 сентября, возле одного из домов на улице Космонавтов.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника, а также установление всех обстоятельств произошедшего», - сказали в главке.

Со множественными ожогами бывшую сожительницу госпитализировали. Сейчас за жизнь пострадавшей борются медики. Преступника ищут.