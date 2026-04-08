В Индии родственники жениха раздевали невесту догола ради оккультного ритуала

Два года назад потерпевшая вышла замуж за ювелира по имени Каутук Мишра. Однако после свадьбы она с ужасом обнаружила, что вся его семья исповедует тантру. Домочадцы совершали мистические обряды без одежды и требовали того же от новой родственницы. Когда женщина отказалась, свекор и свекровь заявили ей, что именно благодаря подобным практикам они нажили свое состояние. После этого муж и отец мужа силой сорвали с нее всю одежду.

Так как издевательства не прекращались, несчастная решила вернуться к своим родителям. 30 марта она обратилась с заявлением в полицию. В отношении ее супруга, его отца, матери и брата было возбуждено уголовное дело.

