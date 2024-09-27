В Индии рыбаки стали миллионерами после продажи двух уникальных гигантских рыб за 1,5 млн рупий. Эти рыбы были выловлены в Бенгальском заливе, и информация об этом появилась на телеканале Kalinga TV.

В публикации говорилось, что две рыбы весили приблизительно 199 кг и были проданы за 15 лакхов рупий, что эквивалентно 7500 рупиям за каждый кг.

Согласно данным канала, рыбаки поймали в общей сложности девять рыб, из которых две называются «телия сила». Эти рыбы используются в медицине для создания жизненно необходимых препаратов.

Когда такая редкость была доставлена в город Дингха, на ее показ собралось множество местных жителей и туристов, желающих увидеть необычный улов.

Ранее сообщалось, что необычного медведя нашли в российской Арктике.