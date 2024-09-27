Необычного медведя нашли в российской Арктике: он выживет в жидком азоте

На архипелаге Земля Фанца-Иосифа был обнаружен необычный тихоходок (или иначе — водяной медведь), который выживет в довольно необычных условиях. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщил ТАСС.

По данным издания, в российской Арктике впервые обнаружен тихоходок, который способен выжить в жидком азоте. По словам главы нацпарка «Русская Арктика» Александра Кирилова, этих микроскопических животных выявили в пробах, взятых на острове Земля Александры.

Длина одного водяного медведя составляет не более миллиметра, а вот выжить они могут прямо при экстремальных нагрузках. Например, в жидком азоте или в условиях такого давления, которое превышает земное в 74 тыс. раз.

Напомним, ранее стало известно о том, что актриса из «Гарри Поттера», известная по роли профессора Макгонагалл, скончалась.