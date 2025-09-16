В Индии волк-убийца растерзал пятилетнего ребенка

Как сообщает Times of India, трагедия разыгралась в тот момент, когда семья ужинала на свежем воздухе. Мать ребенка ненадолго отлучилась в дом, чтобы принести мобильный телефон. Этой кратковременной паузы хватило хищнику, который, воспользовавшись темнотой, выхватил девочку прямо со двора и скрылся в близлежащем лесном массиве.

Услышав отчаянные крики, на помощь бросились отец и дядя ребенка, но погоня оказалась безуспешной — животное растворилось в ночи. На следующее утро поисковая группа обнаружила тело ребенка в поле примерно в 800 метрах от жилья. При осмотре были зафиксированы многочисленные рваные раны.

Представитель местного лесного департамента Рам Сингх Ядав подтвердил, что предварительная экспертиза указывает на нападение дикого зверя. В целях обеспечения безопасности населения власти приняли решение усилить патрулирование территории и установить специальные клетки-ловушки для поимки опасного хищника.

Ранее сообщалось о том, что в Индии самка крокодила выползла из канавы и напала на двоих жителей села.