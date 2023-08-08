В индийской пустыне обнаружили останки динозавра

На западе Индии в пустыне Тар ученые обнаружили останки травоядного динозавра, возраст которого составил 167 миллионов лет. Об этом пишет издание Press Trust of India .

Уточняется, что раскапывали находку в штате Раджастан больше четырех лет, и теперь можно смело определить – этот динозавр принадлежит семейству дикреозавридов. Сейчас извлечены часть позвоночника, ребра, кости шеи и туловища, а также хвост.

Предположительно, несмотря на принадлежность семейству, сейчас был открыт новый вид дикреозавридов. Его назвали Tharosaurus indicus – в названии кроется сама пустыня и страна.