В Ингушетии обвиняемого в инсценировке 16 ДТП ждет суд

Как сообщает агентство «РИА Новости» , Аушев признал свою вину и заключил досудебное соглашение с следствием. Однако, расследование дела в отношении других членов преступной группы продолжается.

В республике Ингушетия начнется судебный процесс по делу обвиняемого Ахмета Аушева, который подозревается в организации преступной группы, занимавшейся мошенничеством в сфере страхования. Обвинение включает в себя инсценировку 16 дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

По данным следствия, Аушев создал и возглавил преступную группу, целью которой было организация ДТП и получение незаконных страховых выплат. С августа 2019 года по сентябрь 2020 года группа провела 16 инсценировок ДТП, в результате которых было получено более 7 миллионов рублей страховых выплат.