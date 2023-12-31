В Иркутске машина скорой помощи с ребенком попала в ДТП

В Иркутске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и двух иномарок, сообщили в прокуратуре региона.

Авария случилась на перекрестке улица Карла Либкнехта и Советской.

Скорая перевозила несовершеннолетнего больного. После ДТП юный пациент был доставлен в больницу на другой машине.

Сообщается, что никто из участников аварии серьезных травм не получил. Прокуратура держит на контроле расследование обстоятельств инцидента.