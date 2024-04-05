В Италии покажут российский документальный фильм о Донбассе

Документальный фильм «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» представят в четырех городах Италии, сообщили РИА Новости организаторы показов итальянский журналист Винченцо Лоруссо и его жена Светлана.

Премьера назначена на 6 апреля в Риме. После показа Винченцо и режиссер фильма Татьяна Борщ по видеосвязи ответят на вопросы зрителей.

Фильм рассказывает правдивую историю противостояния Донбасса с украинскими властями и объясняет, что начатая Россией спецоперация призвана спасти людей в ДНР и ЛНР.

Виченцо Лоруссо после начала и сам побывал в Луганске после начала специальной военной операции — оттуда родом Светлана.

Для Татьяны Борщ это уже не первое обращение к теме СВО. Ранее она сняла документальный фильм «Донбасс. Дети». Следующую ленту она планирует снять о батальоне казаков-добровольцев «Терек».