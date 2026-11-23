Утро в Омске обернулось дорожным коллапсом: тысячи горожан застряли в заторах, а в час пик пробки на многих участках достигали 10 баллов. Причиной стал гололед, образовавшийся на улицах минувшей ночью, сообщил gorod55.ru.

По данным приложения «Яндекс Карты», наиболее тяжелая обстановка сложилась на центральных улицах и в городке Нефтяников — именно там водители потеряли больше всего времени. Особенно ощутимым испытание оказалось для тех, чей маршрут пролегал через центр города и Нефтяники: дорога в утренние часы растянулась на неопределенное время.

По данным издания, ситуация начала улучшаться лишь спустя несколько часов: уровень заторов опустился до семи баллов. Однако назвать обстановку спокойной нельзя — пробки сохраняются на нескольких улицах. На проспекте Карла Маркса затор спровоцировало ДТП. Не обошла проблема и Левый берег: там движение фактически остановилось на трех улицах.

«Я уже никуда не хочу ехать, автобусы не могут затормозить»; «Надеюсь, успею в школу. Хотя бы к седьмому уроку…» — пишут омичи в приложении 2ГИС.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, расслабляться жителям Омска рано: в ближайшие несколько дней регион стабильно будут накрывать осадки, а температура воздуха опустится до −7 градусов. Это значит, что риск повторения гололеда и новых заторов сохраняется, передает источник.

Таким образом, дорожная обстановка в Омске остается напряженной, и водителям стоит закладывать дополнительное время на дорогу, быть внимательнее на скользких участках и по возможности выбирать объездные маршруты, резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители Омска пожаловались в соцсетях на короткий период бесплатной парковки.