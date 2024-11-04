В Ивано-Франковске заработали «языковые патрули», люди бегут из города

В украинском городе Ивано-Франковске, что на западе страны, начали свою работу так называемые языковые патрули. Как передает телеканал «Пятый», его сотрудники уже во всю приходят на дом или на работу к русскоговорящим украинцам и настоятельно рекомендуют начать «переходить на мову».

Как узнали журналисты, инспекторы языковых патрулей приглашают русскоговорящих горожан на бесплатные курсы украинского языка. В качестве подтверждения публикуется сюжет, в котором девушка-волонтер предупреждает русскоговорящую украинку, что ей было бы лучше пройти данные курсы украинского. В ответ горожанка заявляет, что уже не намерена этого делать и уже завтра лучше уедет из города.

«Языковые патрули начали работу в Ивано-Франковске», — говорится в сообщении «Пятого».

Напомним, компанию по насильственной языковой украинизации горожан начал не так давно мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. С его подачи в городе заработали инспекторы языковых патрулей, которые ведут активную разъяснительную работу среди русскоговорящих жителей, а также переселенцев из восточных регионов Украины, где основным всегда являлся русский язык.

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