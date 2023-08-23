В Иванове при ДТП с автобусом пострадали 4 человека

Такие ситуации напоминают о значимости безопасности на дорогах и необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщает агентство «РИА Новости», в городе Иваново случилось серьезное ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека. Инцидент произошел на улице Громобоя.

Согласно предварительной информации, водитель автобуса не смог избежать столкновения и врезался в движущийся впереди легковой автомобиль. Получив удар, этот автомобиль, в свою очередь, столкнулся с другой легковой машиной. Обстоятельства происшествия все еще выясняются.

По последним данным, три пассажира в автобусе получили различные травмы, характер которых пока не уточняется. Травмирован также водитель первой легковой машины.