В Ивантеевке 91-летняя выжившая в концлагере рассказала о своих испытаниях
Фото: [Ольга Шеметова/РИАМО-стрингеры]
Бывшая малолетняя узница фашистского концлагеря поделилась своими воспоминаниями с жителями Городского округа Пушкинский.
Розе Новиковой было 9 лет, когда она попала в концентрационный лагерь, который фашисты организовали в Днепропетровской области.
Памятное мероприятие прошло в Пушкинской центральной библиотеке, его посвятили годовщине нападения фашистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года.
Роза Новикова рассказала, как сначала угнали на принудительные работы в Германию ее старшую сестру. А затем всю семью вместе с другими жителями погрузили в товарные вагоны, не предназначенные для перевозки людей, и привезли к одной из захваченных советских шахт. Родители работали в забое, а девочка оставалась в лагерном бараке с другими детьми, терпела побои и издевательства от надзирателей почти три года — до прихода советских войск.
«Мы возвращаем имена узников концлагерей, погибших в чудовищных условиях, чтобы родственники узнали их судьбу», — рассказал организатор встречи — руководитель проекта «Возвращение имени» Григорий Скворцов.
Он занимается поиском информации о людях, погибших в немецких концлагерях.