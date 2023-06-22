В Ивантеевке 91-летняя выжившая в концлагере рассказала о своих испытаниях

Розе Новиковой было 9 лет, когда она попала в концентрационный лагерь, который фашисты организовали в Днепропетровской области.

Памятное мероприятие прошло в Пушкинской центральной библиотеке, его посвятили годовщине нападения фашистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года.

Роза Новикова рассказала, как сначала угнали на принудительные работы в Германию ее старшую сестру. А затем всю семью вместе с другими жителями погрузили в товарные вагоны, не предназначенные для перевозки людей, и привезли к одной из захваченных советских шахт. Родители работали в забое, а девочка оставалась в лагерном бараке с другими детьми, терпела побои и издевательства от надзирателей почти три года — до прихода советских войск.

«Мы возвращаем имена узников концлагерей, погибших в чудовищных условиях, чтобы родственники узнали их судьбу», — рассказал организатор встречи — руководитель проекта «Возвращение имени» Григорий Скворцов.

Он занимается поиском информации о людях, погибших в немецких концлагерях.