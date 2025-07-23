В Ивантеевке продолжается разбор завалов после удара беспилотника

Уже два дня после инцидента, произошедшего 21 июля в Ивантеевке, где обломки летательного аппарата повредили частный дом на улице Басова, ведутся интенсивные работы по разбору завалов.

Владелец пострадавшего дома Александр Николаевич, мужчина преклонного возраста, 1954 года рождения, не пострадал и смог самостоятельно покинуть охваченное пламенем жилище. К сожалению, дом получил значительные повреждения, и восстановление после пожара представляется сложной и трудоемкой задачей.

В день трагедии Александру Николаевичу была оказана вся необходимая помощь. Медицинские работники провели осмотр и убедились, что его здоровью ничего не угрожает. Важную поддержку пострадавшему оказали члены его семьи, близкие друзья и неравнодушные соседи, которые были рядом с ним в трудный момент. Спасатели МЧС, сотрудники полиции и волонтеры работали на месте происшествия до поздней ночи.

По распоряжению главы муниципального образования Максима Красноцветова различные службы и департаменты администрации округа продолжают оказывать всестороннюю поддержку Александру Николаевичу. На данный момент первоочередной задачей является детальная оценка нанесенного ущерба и определение сохранившегося имущества.

По словам уполномоченного представителя главы округа Пушкинский Нины Ушаковой, демонтаж обломков осуществляют сотрудники муниципальных служб, занимающихся благоустройством. Работы проводятся по согласованию с владельцем дома. Личный контроль за процессом осуществляют руководители МБУ «Городская хозяйственная компания «Пушкинское» Юрий Гужва и МКУ «Тарасовское» Алексей Александров, которые ежедневно посещают место происшествия.

Основной объем работ выполняют специалисты МБУ «Городское хозяйство «Пушкинское». На объекте, помимо специализированной техники, задействовано около десяти человек.

Ожидается, что основные работы будут завершены к вечеру 23 июля. Одновременно с этим ведется уборка территории от крупногабаритного мусора и мелких обломков, чтобы подготовить участок к дальнейшим восстановительным работам.