В Ивантеевке состоялось заседание родительского совета

В Ивантеевке состоялось важное событие под эгидой Муниципального родительского совета, созданного по инициативе главы Городского округа Пушкинский.

В Образовательном центре №2 прошло собрание Совета родителей, на котором были подведены итоги прошедшего учебного года и сформулированы задачи на будущее. Директор образовательного центра, Светлана Шершнева, представила отчет о наиболее значимых успехах школьного коллектива. Аналогичные встречи регулярно проводятся во всех образовательных учреждениях округа.

«Сегодня у меня появилась возможность пообщаться с представителями примерно ста классов, входящих в Образовательный центр Ивантеевки. Мы обсудили наиболее актуальные вопросы и возможные пути их решения. Теперь делегаты от каждого образовательного комплекса смогут довести наиболее важные вопросы до сведения главы округа на последующем заседании Муниципального родительского совета», - заявила заместитель главы округа Пушкинский Ольга Жданова.

Совет родителей впервые собрался в феврале 2025 года и объединил представителей всех 23 образовательных комплексов, расположенных на территории округа. Среди наиболее волнующих тем, которые поднимает родительская общественность, – уровень образовательного процесса, обеспечение безопасности в школах, организация досуга учащихся и помощь в профессиональной ориентации. Родители отмечают ценность и эффективность такого формата взаимодействия, подчеркивая его важность для быстрого и эффективного решения возникающих проблем.