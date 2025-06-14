В Ивантеевке, в округе Пушкинский, открылась выставка, посвященная Дню России

Два неповторимых взгляда на природу России, воплощенные в работах художниц Людмилы и Ольги Фоминых, представлены на выставке «Родные просторы» (0+).

Выставка открылась в библиотеке имени И.Ф. Горбунова в Ивантеевке, расположенной в округе Пушкинский, и приурочена к празднованию Дня России.

Акварельные пейзажи — цветущие луга, заснеженные леса, бескрайние морские просторы — это живописные работы Людмилы Фоминой. Особое внимание уделено морской тематике, отражающей глубокую связь художницы с морем и Крымом.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

«Когда встаешь на мысе в Орджоникидзе и перед тобой раскрывается море — ах! — и вот это хочется писать или ночью, когда луна всходит над морем и освещает облака — это как у Айвазовского», — рассказывает Людмила Фомина.

Неотъемлемой частью выставки стали жостовские подносы, расписанные Ольгой Фоминой, украшенные цветами и изображениями райских птиц. Некоторые работы автора ранее экспонировались в Кремле.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

«Я люблю цветы, но не в вазе, потому что смотрю на них, и они вянут, а здесь они не вянут, посмотрите какие ромашки — это чудо что такое!», — делится впечатлениями одна из посетительниц.

Выставка предлагает каждому зрителю возможность отдохнуть и насладиться красотой родных уголков России. Помимо живописи, художницы также увлекаются резьбой по кости, и работы в этой технике можно увидеть в библиотеке имени И.Ф. Горбунова до 24 июня. Вход на выставку свободный.