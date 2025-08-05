В Ивантеевке завершается капитальная реконструкция котельной «Оранжерейная»

Заменено уже четыре котлоагрегата, а также щиты управления, насосы и горелки. Установка котлов осуществляется на подготовленное бетонное основание с последующим подключением всего необходимого оборудования. Котельная обеспечивает теплом 22 многоквартирных дома и четыре важных социально значимых учреждения: два детских сада и две поликлиники. Проведение работ предусмотрено государственной программой, направленной на развитие инженерной сети и повышение энергоэффективности. Окончание ремонта запланировано до начала отопительного периода.

«Модернизация коммунальных систем, напрямую влияющих на качество жизни граждан, – один из ключевых приоритетов для администрации Пушкинского округа. Реконструкция котельной «Оранжерейная» реализуется под надзором Министерства энергетики Московской области. Мы придерживаемся установленных сроков, чтобы гарантировать стабильное тепло- и водоснабжение для наших жителей уже перед наступлением холодов», - отмечает главный инженер АО «Ивантеевская теплосеть» Вадим Тищенков.

По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в округе Пушкинский развернуты широкомасштабные мероприятия по обновлению жилищно-коммунального хозяйства. Реализуются проекты по всем ключевым направлениям: модернизируются водозаборные сооружения, канализационные станции, коллекторы, а также прокладываются новые сети.