В Якутске создали мурал, на котором изображен участник СВО

Как пишет ТАСС , художник Евгений Кудрюмов трудился над этим два дня.

Стало известно, что в одном из микрорайонов Якутска был открыт мурал, который посвящен посмертно награжденному орденом Мужества Василию Данилову. Он известен за многие заслуги, в том числе, из-за неоднократного спасения жизней своих сослуживцев.

Идею с изображением военнослужащего на мурале поддержали его близкие и родные, общественные организации, а также власти региона. К слову, это было реализовано в рамках акции под названием «Граффити.Защитник». Она проводится во всех субъектах РФ. Известно, что изображения участников СВО и героев ВОВ наносятся в крупных городах, в местах с высоким уровнем проходимости.

Это довольно важная акция, которая выражает глубокое уважение к тем, кто встал на защиту Родины.