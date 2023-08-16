В Ялте закрыли пляжи для купания из-за сильного шторма

Глава администрации города Янина Павленко объявила о закрытии пляжей в Ялте из-за сильного шторма. По данным официального сообщения, на всех пляжах подняты красные флаги.

Как пишет агентство «РИА Новости», в Ялте из-за сильного шторма закрыли пляжи для купания. Глава администрации города Янина Павленко заявила об этом в социальных сетях. На всех прибрежных местах отдыха подняты красные флаги, что означает запрет.

Шторм достиг высокого уровня. Волнение моря оценивается по шкале Бофорта, и сейчас оно составляет 3,5 балла. Это довольно серьезное значение, которое указывает на возможную опасность для людей, находящихся в море.

Закрытие пляжей в таких погодных условиях является необходимой мерой предосторожности. Она принята в целях безопасности посетителей от возможных происшествий, связанных с штормом.