В Ялте закрыли пляжи для купания из-за сильного шторма
Фото: [©Дмитрий Макеев/РИА Новости]
Глава администрации города Янина Павленко объявила о закрытии пляжей в Ялте из-за сильного шторма. По данным официального сообщения, на всех пляжах подняты красные флаги.
Как пишет агентство «РИА Новости», в Ялте из-за сильного шторма закрыли пляжи для купания. Глава администрации города Янина Павленко заявила об этом в социальных сетях. На всех прибрежных местах отдыха подняты красные флаги, что означает запрет.
Шторм достиг высокого уровня. Волнение моря оценивается по шкале Бофорта, и сейчас оно составляет 3,5 балла. Это довольно серьезное значение, которое указывает на возможную опасность для людей, находящихся в море.
Закрытие пляжей в таких погодных условиях является необходимой мерой предосторожности. Она принята в целях безопасности посетителей от возможных происшествий, связанных с штормом.