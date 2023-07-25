В ЯНАО до середины августа будет перекрыта дорога Обская – Паюта

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , ремонтные работы уже взяла на себя компания «Ямалтрансстрой».

Согласно последним сообщениям, движение на данном участке будет частично перекрыто до 13 августа между 15-ым и 23-ым километром.

Важно отметить, что возможна полная остановка транспортного движения на этом участке во время работ в определенные дни. Это может вызвать некоторые неудобства для жителей и гостей региона. Поэтому была создана специальная горячая линия, где они могут оставить свои заявки на проезд по данной дороге.

К слову, обновляется не только дорога Обская - Паюта. Трасса Надым - Салехард также будет подвергнута ремонту. На ней планируется проложить новые 14 км асфальтового покрытия.