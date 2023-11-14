В ЯНАО из-за аварии на дорогах ноябрьского поселка пострадал годовалый ребенок

Судя по предварительной информации, водитель внедорожника не уступил дорогу автомобилю, выехавшему на перекресток.

Стало известно, что в поселке УТДС произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась из-за столкновения двух иномарок на перекрестке, о чем также пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Сообщается, что в результате пострадавшими оказались годовалый ребенок и 33-летняя женщина, сидевшая за рулем Daewoo Nexia. Сотрудники скорой, прибывшие на место происшествия, оказали им помощь. Однако медики получили отказ от госпитализации, несмотря на возможную черепно-мозговую травму у ребенка.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на Алтае трактор влетел в микроавтобус с детьми, ехавшими на диспансеризацию. В итоге пострадал один ученик спортивной школы и тренер учреждения.