В ЯНАО мужчина, получивший удостоверение ветерана боевых действий, снова хочет на фронт

В социальных сетях появилась информация о том, что бойцу из Ямальского города Муравленко помогли получить удостоверение ветерана боевых действий. Мужчина обратился с просьбой о помощи к социальному координатору Юлии Самойлик, о чем пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Ей, в свою очередь, удалось связаться с военкоматом и урегулировать данный вопрос. Была проведена комиссия, по результатам которой боец получил статус ветерана. Он подтверждается соответствующим удостоверением.

Сам мужчина служил в батальоне под названием «Ахмат». Он находился на фронте еще с мая 2022-го года. Но из-за ранения его демобилизовали уже через четыре месяца. Сейчас боец хочет опять подписать контракт и вернуться на фронт.