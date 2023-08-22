В ЯНАО обновили фасад Ямальского многопрофильного колледжа
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Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», обновление фасада Ямальского многопрофильного колледжа находится в завершающей стадии. Частично работы еще продолжаются.
Строители в настоящее время уже провели работы по замене штукатурки и сейчас перешли к покраске стен главного корпуса колледжа. Также произошла частичная замена утеплителя для обеспечения более эффективной теплоизоляции.
Внутренний ремонт ведется в экологичном стиле – используется дерево и мох в дизайне. Кажется, студенты будут находиться в окружении природы даже внутри учебного заведения.
Капитальный ремонт продолжится в новом учебном году. Кроме того, следующим летом планируется благоустройство прилегающей территории и входных групп.