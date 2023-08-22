В ЯНАО обновили фасад Ямальского многопрофильного колледжа

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , обновление фасада Ямальского многопрофильного колледжа находится в завершающей стадии. Частично работы еще продолжаются.

Строители в настоящее время уже провели работы по замене штукатурки и сейчас перешли к покраске стен главного корпуса колледжа. Также произошла частичная замена утеплителя для обеспечения более эффективной теплоизоляции.

Внутренний ремонт ведется в экологичном стиле – используется дерево и мох в дизайне. Кажется, студенты будут находиться в окружении природы даже внутри учебного заведения.

Капитальный ремонт продолжится в новом учебном году. Кроме того, следующим летом планируется благоустройство прилегающей территории и входных групп.