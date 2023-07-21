В ЯНАО обновят 14 км асфальта на трассе Надым – Салехард

В рамках работ планируется обновление асфальтного покрытия на участке протяженностью 14 км, при этом уже готово 5 км. За пределами данной территории будет заменено щебеночное покрытие.

Известно, что работники укладываются в график и успешно выполняют поставленные задачи. Они укрепляют щебеночный участок протяженностью в 25 км с использованием холодной регенерации. Важно отметить, что уже половина работ выполнена.

В процессе ремонта на объекте задействовано 40 человек и 20 единиц специальной техники. Более качественная дорога скоро станет доступна для местных жителей и всех, кто пользуется данной трассой.