В ЯНАО особое внимание на избирательных участках будет уделено безопасности

По словам Дмитрия Артюхова, занимающего должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, Ямал в целом уже готов для проведения выборов. Они, к слову, пройдут в условиях полной безопасности. С правоохранительными органами обрабатываются все вопросы, связанные с металлодетекторами, рамками и камерами для видеонаблюдения.

А Владимир Якушев, полпред президента России в УрФО, считает, что важно пресекать любые попытки воспользоваться «черными технологиями» в избирательных мероприятиях. Речь идет об умышленной порче агитационных материалов, а также о давлении, которое оказывается на членов избиркомов.