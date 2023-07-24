В ЯНАО разработают новый турмаршрут к 840-летним можжевельникам

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , планируется разработка туристического маршрута к древним можжевельникам. Эти удивительные растения впечатляют своим внушительным возрастом.

Урочище старых можжевельников расположено в непосредственной близости от горы Черная. Его открытие было сделано уральским дендрохронологом Степаном Шиятовым.

Дендрохронология — это наука, изучающая возраст и жизненный цикл древесных растений. С помощью метода спила, ученый смог определить впечатляющий возраст этих можжевельников. Важно отметить, что работа с урочищем старых можжевельников продолжается.

Ранее стало известно, что в Салехарде, административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа, был запущен конный прогулочный маршрут.