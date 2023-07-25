В ЯНАО салехардские медработники перестали получать молоко за вредные условия труда

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , от сотрудников окружной больницы поступила жалоба из-за задержек в выдаче молока. По их сведениям, продукт, положенный им за вредные условия труда, им не выдают уже пару месяцев.

Обращение медицинских работников получило руководство через социальные сети. Анонимный пользователь заявил, что выдача длилась непродолжительное время.

Ответ на жалобу последовал от представителей департамента здравоохранения ЯНАО. Они отметили, что молоко выдается регулярно и без задержек, в день осуществления вредных работ. Департамент пообещал, что в ближайшее время будет проведена проверка.

Отмечается, что в настоящем году для этих целей медучреждение получило около 75 тысяч литров молока.