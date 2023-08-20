В ЯНАО стартовало досрочное голосование на выборах губернатора Тюменской области

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , в ЯНАО началось досрочное голосование на выборах губернатора Тюменской области.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) начался процесс досрочного голосования на выборах губернатора Тюменской области. Это дарит возможность жителям отдаленных территорий проголосовать заранее, чтобы участие в выборах было максимально доступным для всех.

Для максимального удобства и доступности голосования, мобильные группы избирательных комиссий ЯНАО выдвинулись в различные районы, включая Тазовский и Приуральский, а также Пельвож. Такой подход способствует активному участию и повышению явки избирателей. Тундровики активно голосуют за наиболее достойных претендентов на губернаторский пост.