В ЯНАО водитель в погоне от ДПС врезался в здание

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , ночью в Надыме водитель Mitsubishi пытался скрыться от автоинспекторов.

Стало известно, что он проехал на запрещающий сигнал светофора и проигнорировал требование остановиться. В связи с этим сотрудники ДПС начали преследование нарушителя с включенными проблесковыми маяками, а также звуковым сигналом.

В ходе погони 31-летний автомобилист не справился с управлением и врезался в здание, предварительно сломав ограждение. Нарушитель был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения, результат составил 0,892 мг/л, что является легкой степенью опьянения.

На данный момент известно, что в отношении мужчины составили шесть материалов, включая невыполнение требования полиции.