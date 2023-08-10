В ЯНАО запустили производство 30 видов авторского чая

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , выпуск прессованного чая налажен в круглогодичном цехе окружной столицы. «Первая ямальская чайная мануфактура» пополнит собственный ассортимент тридцатью травяными наборами прямиком из тундры.

Согласно информации, которой поделилась пресс-служба правительства ЯНАО, на салехардском чайном производстве началась работа нового модульного цеха, на котором планируется трудиться круглый год. А закупленное оборудование позволит увеличить объемы производимой продукции как минимум в 3 раза.

Так ассортимент линейки пополнится новыми видами прессованного, а также марочного чая в количестве тридцати штук. Известно, что он готовится из ягод и кипрея, которые растут в ямальской тундре.