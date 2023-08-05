В ЯНАО завершился ремонт вертолетной площадки

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , также проведены работы по установке сигнального освещения, разметки и ограждения, что повышает безопасность на площадке.

В Кутопьюгане завершилась реконструкция вертолетной площадки. Известно, что старое деревянное покрытие было заменено на бетонное. Стоит отметить, что такая же работа запланирована и в селе Ныде.

В текущем году там же произведут ремонт 446 метров дороги на улице Южной. Обновление дорожного покрытия является важным аспектом обеспечения доступности транспортных маршрутов и комфорта для горожан.

Кроме того, увеличено число вертолетных рейсов для людей, живущих в отдаленных поселениях Ямала. Такие меры по обновлению и развитию транспортной инфраструктуры играют важную роль в повышении качества жизни жителей региона.