В Японии успешно испытали препарат, который может изменить стоматологию

Японские ученые завершили первый этап клинических испытаний препарата, который способен стимулировать рост новых зубов. При благоприятных результатах технология может появиться в медицинской практике к 2030 году. Об этом сообщают материалы, посвященные исследованиям Киотского университета и компании Toregem BioPharma. пишет АиФ .

Завершен первый этап испытаний

В Японии успешно завершилась первая фаза клинических испытаний препарата TRG-035, предназначенного для восстановления утраченных зубов. Разработку ведут специалисты Медицинского исследовательского института Китано совместно с компанией Toregem BioPharma. В случае успешного прохождения всех этапов исследований препарат планируют вывести на рынок к 2030 году.

Как работает новая технология

Препарат блокирует белок, который препятствует развитию зубных зачатков. Благодаря этому активируются ранее неразвившиеся зачатки, что позволяет стимулировать формирование новых зубов. До начала испытаний на людях технология показала успешные результаты в экспериментах на животных.

Что показали клинические исследования

Первая фаза испытаний стартовала в сентябре 2024 года и завершилась в начале 2026 года. В исследовании приняли участие 30 мужчин в возрасте от 30 до 65 лет, у которых отсутствовал как минимум один коренной зуб. Основной задачей было подтверждение безопасности препарата, и предварительные результаты не выявили серьезных побочных эффектов.

Следующий этап исследований

На втором этапе препарат планируют протестировать у детей от 2 до 7 лет с врожденным отсутствием нескольких зубов. Разработчики рассчитывают, что новая технология поможет пациентам, которым традиционная имплантация пока недоступна из-за особенностей развития челюсти.

Какие вопросы остаются открытыми

Несмотря на обнадеживающие результаты, специалисты призывают не делать преждевременных выводов. Полные данные первой фазы еще не опубликованы, а ученым предстоит подтвердить долговечность новых зубов, их правильное расположение, а также полноценную связь с нервами и кровеносными сосудами. По предварительным оценкам, стоимость процедуры может составить около 10 тысяч долларов.