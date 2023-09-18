В Японии впервые люди старше 80 лет превысили 10% населения

Впервые люди старше 80 лет составили более 10% населения Японии, говорится в правительственном докладе, приуроченном к ежегодному Дню уважения к пожилым людям.

Низкая рождаемость и высокая продолжительность жизни сделали Японию самой старой страной в мире. В этом году доля людей старше 65 лет составила рекордные 29,1%.

В результате раздуваются расходы на социальное обеспечение пожилых, а многие отрасли промышленности испытывают дефицит рабочей силы. Все это ведет к росту и без того огромной задолженности Японии.

Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что если не принять радикальных мер, то страна рискует потерять способность функционировать.

Однако правительственные меры по увеличению рождаемости не увенчались успехом. При этом японские власти опасаются приглашать с страну значительное количество трудовых мигрантов.