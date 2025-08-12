В Ярославле 70 пожарных тушат предприятие на площади 4,5 тысячи «квадратов»

В Ярославле на территории производственного объекта возник пожар. Площадь возгорания составляет 4500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.

По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает городская служба спасения.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Ярославская область, город Ярославль, улица Полушкина Роща, 16. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит производственное предприятие на площади 4,5 тысячи квадратных метров...», — сообщили в управлении МЧС.

В ликвидации возгорания задействованы около 70 специалистов и 23 единицы специальной техники.

В пресс-службе добавили, что из-за возгорания в настоящее время происходит обрушение кровли здания.