В Югре медики спасли руку мужчины после укуса щенка

Житель Когалыма чуть не лишился руки из-за пренебрежения полученной травмой, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

По словам мужчины, во дворе его дома его укусил за руку бездомный щенок. Он не придал этому значения и ограничился обработкой раны антисептическим средством. Однако через несколько дней он почувствовал сильную боль, к которой добавились высокая температура и отек.

На четвертый день после инцидента мужчина обратился за медицинской помощью. Врачи обнаружили у него флегмону мягких тканей — инфекцию, поразившую глубокие слои кожи. Ему потребовалось хирургическое вмешательство.

Медики сообщили, что во время операции они обнаружили обширный гнойный процесс, затронувший мышцы и сухожилия. Они также отметили, что благодаря вовремя оказанной помощи удалось избежать ампутации конечности.

В настоящее время пациент выздоравливает, и ему предстоит операция по восстановлению поврежденных кожных покровов.

