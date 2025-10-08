Кровавая трагедия в Сочи: алабай чуть не разорвал двоих детей

В Сочи собака породы алабай напала на двух несовершеннолетних, сообщил телеканал «Россия. Кубань» со ссылкой на правоохранительные органы.

Животное напало на 10-летнего мальчика и 13-летнюю девочку, когда дети проходили мимо частного дома. Собака выбежала на улицу через открытую калитку и набросилась на детей.

В результате инцидента мальчик получил рваные раны затылочной области и ушной раковины, а также другие повреждения тела. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Девочку с раной в грудной области отвез в больницу отец. По предварительной информации, жизни и здоровью детей ничего не угрожает, их состояние оценивается как стабильное.

Отмечается, что напавшую на детей собаку усыпили. Установлено, что алабай имел все необходимые прививки. Правоохранительные органы проводят проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.

