В Югре женщина перевела мошеннице 45 тысяч рублей за создание сайта в интернете

Полицейским сотрудникам удалось вычислить аферистку. Сообщается, что она совершала свои злодеяния в разных регионах России, и в Югре – в том числе. Об этом пишет ugra-news.ru .

Еще в середине октября текущего года женщина обратилась к правоохранителям с жалобой на лжеспециалиста. Мастер требовала перевести за создание сайта предоплату в размере 45 тыс. рублей, которую клиентка без лишних раздумий перевела мошеннице. Ни готовой работы, ни своих денег югорчанка больше не видела.

Впрочем, личность мошенницы все же удалось установить. Жительница Челябинска не работала, но в свои 51 уже была судима за похожее преступление.

Согласно информации, поступившей от пресс-службы УМВД России по Югре, ее подозревают сразу в нескольких преступлениях, в результате которых она получила от пострадавших более 80 тыс. рублей. Другие предприимчивые жертвы, которые перевели мошеннице деньги, живут в Московской и Оренбургской областях. В отношении женщины возбудили уголовное дело.