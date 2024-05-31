В Юркино г.о. Дубна строят дороги к домам многодетных семей

Бригады приступили к работам по обустройству подъездных дорог в поселке Юркино для многодетных семей. Там возводят временные грунтовые пути, которые сделают передвижение жителей к домам комфортным.

Проект по возведению грунтовых дорог в Юркино представили еще в апреле. С многодетными семьями поселения встречался глава городского округа Дубна Максим Тихомиров. После обсуждений было принято совместное решение о строительстве первых 30% дорог. Жители сами указали на определенные участки, которые для них актуальны и нуждаются в улучшении.

«В этом году я обратился в Совет депутатов, попросил поддержать выделение средств на первые 30 процентов дорог. Участки дорог, которые будут построены в этом году, определили совместно с семьями. В приоритете — подъезды к уже построенным домам», — отметил Максим Тихомиров.

Подрядчик запустил работы на дорогах в Юркино, как и обещал.

Напомним, что на территории дубнинской деревни Юркино многодетным семьям выделили свыше 380 участков. Многие уже переехали в дома или начали стройку на землях, а часть ожидает, когда на местности оборудуют новые дороги.