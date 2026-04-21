Всего 2500 рублей за риск казнью: в Подмосковье продают уникальный «пятак бунтаря»

На одном из сайтов объявлений Подмосковья появился лот, за который в эпоху Екатерины II владельцу грозила бы смертная казнь. Медный пятак 1792 года с намеренно поврежденной короной стал живым свидетельством скрытого недовольства властью сотни лет назад, пишет REGIONS.

Семейная реликвия из дедушкиного сундука

Редкая монета была обнаружена нынешним владельцем еще в 1969 году в вещах деда. С тех пор артефакт бережно хранился в семье как реликвия. На аверсе медного пятака отчетливо виден гербовый орел, однако корона над его головой имеет следы грубого механического вмешательства. Эксперты уверены: это не случайный дефект чеканки и не следствие времени, а осознанный акт вандализма, совершенный современником императрицы.

Смертельный риск ради идеи

Нумизмат Виктор Молочников поясняет, что в XVIII веке порча государственных символов приравнивалась к «оскорблению величества».

Закон и кара: Согласно Соборному уложению, за повреждение изображения монарха или государственной эмблемы полагалась смертная казнь с полной конфискацией имущества.

Тайный протест: «Срубая» корону на монете, человек совершал политический жест. Поскольку пользоваться такими деньгами было смертельно опасно, их чаще всего прятали в тайники, превращая в своего рода «капсулы времени» с посланием для будущих поколений.

Историческая ценность против рыночной цены

Несмотря на уникальный исторический бэкграунд, продавец просит за лот всего 2500 рублей. Для серьезных коллекционеров такая сумма кажется символической, учитывая редкость подобных «протестных» монет.

Для нумизматов: Это артефакт с характером, который ценится не за идеальный штемпельный блеск, а за историю, стоящую за повреждением.

Для историков: Это доказательство того, что даже в условиях жесткой цензуры екатерининской эпохи люди находили способы выразить свое отношение к режиму, рискуя жизнью ради символического жеста.

Подобные находки превращают нумизматику из коллекционирования металла в изучение живых человеческих эмоций и социальных конфликтов прошлого.