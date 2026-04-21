Оксана Самойлова высказалась о возможном романе Седоковой и Джигана

Оксана Самойлова, которая 1 апреля официально развелась с рэпером Джиганом после многих лет брака и скандалов, наконец вернулась в Россию и дала первые откровенные комментарии о своей новой жизни, пишет Super.ru.

Сразу после расставания бывшая супруга рэпера покинула страну и отправилась в круиз по Южной Америке, чтобы перезагрузиться и прийти в себя после развода, и только 20 апреля она появилась на родине, чтобы посетить премию «Прорыв года-2026», где и поделилась своими планами и эмоциями.

Самойлова заявила, что абсолютно не жалеет о разводе, и в качестве символа перемен она набила три новые татуировки на руках и ноге, а также пообещала, что не будет делать каре. Она уверена, что обязательно найдет нового любимого мужчину, и призналась, что многие представители сильного пола уже стремятся закрутить с ней роман, но она будет выбирать партнера не торопясь, руководствуясь одновременно и чувствами, и разумом.

Отдельного внимания заслуживает реакция Самойловой на слухи о возможном романе ее бывшего мужа с певицей Анной Седоковой.

Напомним, недавно Седокова заявила, что Джиган звонит ей по ночам, и опубликовала видео с намеком на их близкие отношения, подписав его фразой «Счастье любит тишину».

Однако Оксана, вместо того чтобы ревновать или устраивать скандалы, совершенно спокойно отреагировала на эту информацию, заявив, что не против их романа и желает бывшему мужу счастья.

«Я не против. Я вообще с удовольствием... Хочу, чтобы Джиган был счастлив. Неважно, с кем. Если это будет Аня Седокова, пускай это будет Аня Седокова. Если он найдет свою любовь, я буду очень рада. Не знаю, может, если это случится, я такая: о нет, что-то я погорячилась. Но пока что мне кажется, что я смогу. Я знаю, что еще найду свою любовь», — заявила Самойлова.

По ее словам, она уже полностью отпустила ситуацию и готова двигаться дальше, строить свою собственную жизнь и, возможно, новые отношения, которые будут лучше прежних.

