Библиотеки Подмосковья провели более 2,7 тысяч мероприятий в рамках акции «Библионочь»

Подмосковные библиотеки провели более 2,7 тысяч мероприятий в рамках Всероссийской акции «Библионочь». Их посетили свыше 46 тыс. человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Мероприятия были посвящены теме «Единство народов — сила России!». В учреждения провели концерты, викторины, выставки, литературные встречи и вечера.

К примеру, в Московской Губернской универсальной библиотеке организовали этноквизы, мастер-классы, гастрономические программы. В библиотеках Одинцово читали сказки народов России. В Умной библиотеке в Химках прошло многонационального чаепитие.

В Истринской библиотеке имени А.П. Чехова выступил фольклорный ансамбль «Дарна». В Ивантеевке в библиотеке имени И.Ф. Горбунова состоялся мастер-класс по росписи футболок национальными орнаментами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании искусственного интеллекта в сфере образования в регионе.