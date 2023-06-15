В Калининграде подрались двое мужчин из-за украинских фамилий

В Калининграде подрались двое мужчин по фамилиям Свинко и Хохол, сообщает Mash. Собственно, фамилии и послужили поводом для драки.

Поначалу мужчины выпивали в компании. Дело дошло до обсуждения политики и, соответственно, событий на Украине. Зашел спор, чья фамилия менее украинская.

Свинко утверждал, что уже сама фамилия Хохол является позорным клеймом. В свою очередь, Хохол настаивал на том, что настоящий украинец – этот тот, у кого фамилия заканчивается на «ко».

Лингвистическая дискуссия переросла в драку, в результате которой Хохол угодил в больницу.