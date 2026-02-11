В Калужской области резко выросла плата за отопление в январе

В правительстве Калужской области прокомментировали ситуацию с резким ростом платы за отопление в январе. Накануне жители региона обратили внимание, что сумма в квитанциях значительно выше, чем в декабре, и потребовали разъяснений от властей.

Как передает «ГТРК Калуга», в правительстве региона назвали три основные причины подорожания. Первая — увеличение ставки налога на добавленную стоимость до 22%, что повлекло за собой корректировку тарифа на тепловую энергию. Официально тариф вырос всего на 1,7%.

Вторая причина связана с погодными условиями. Январь оказался холоднее декабря, поэтому для поддержания комфортной температуры в квартирах потребовалось больше ресурса. Это повлияло на увеличение платежа у тех жильцов, в чьих домах установлены индивидуальные счетчики тепла.

Третья причина носит технический характер. Показания индивидуальных приборов учета снимаются 20 декабря и не раньше 25 января. Из-за этого расчет платежей за декабрь производится за 25 дней, а за январь — почти за 35 дней.

Если у жителей остаются вопросы по начислениям, они могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию или направить обращение через платформу обратной связи на портале «Госуслуги», отметили в правительстве. К заявлению необходимо приложить копии платежных документов.

Ранее Министерство строительства и ЖКХ России поддержало повышение тарифов на коммунальные услуги.